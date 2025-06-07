中職／成晉再見安打！2老將開轟沒做白工 猿隊桃園9連勝

樂天桃猿隊兩位老將發威，40歲的林智平先在1局下轟出追平兩分砲，39歲的林泓育在7局下敲出逆轉三分彈，雙方鏖戰到延長賽，猿隊靠著成晉的再見安打，最終就以7：6逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，取得3連勝、桃園球場9連勝。

近況火燙的魔鷹先開啟這場打擊追逐戰，1局上敲出兩分砲，近3戰2轟、本季第13支全壘打出爐，穩居聯盟全壘打王。

而1局下林智平也用球棒回應，一發兩分砲棒打雄鷹先發艾速特追平比數，以40歲76天之齡改寫自己保有的隊史最年長開轟紀錄；林智平去年8月23日在洲際棒球場開轟是原紀錄，棒打當時仍效力中信兄弟隊的艾士特。

4局上雄鷹靠著陳致嘉的高飛犧牲打要回領先，然而7局下林泓育在1出局、一三壘有人時代打，一棒轟出三分砲逆轉比數，也將艾速特打退場。

然而領先的局面在9局上風雲變色，猿隊終結者陳柏豪開局被連敲3支安打，接著面對曾子祐更投出四壞保送，奉送1分，而吳念庭的內野平飛球被接殺後，又對王柏融投出保送，讓比賽回到原點；而接手的陳冠宇成功讓魔鷹敲出滾地球，用雙殺止血。

兩隊5：5進入延長賽，10局上郭阜林先靠失誤上壘，二壘上的魔鷹也推進上三壘，1出局後高聖恩的高飛犧牲打敲回超前分。

然而10局下也是高聖恩出狀況，2出局三壘有人時，陳晨威敲出中外野飛球，高聖恩飛奔接球但球打到手套彈出，形成三壘安打、比數追平，而下一棒成晉更敲出生涯第2支的再見安打，結束比賽。