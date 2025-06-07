中職／飛力獅找到破皮解方鬆口氣 餅總：MVP是吳國豪夫婦
克服了手指破皮、流血的狀況，飛力獅今天投出7局無失分的演出，幫助統一獅隊以3：2擊退味全龍隊，獅隊總教練林岳平笑說：「今天MVP是吳國豪夫婦，請總經理發獎金給他們。」
飛力獅過去常因扣球習慣，導致拇指背面破皮、流血，今年已經2度因此提前退場，為了解決這個問題獅隊教練團想破腦袋，球探吳國豪想到可以請會做指甲光療的太太幫忙，讓飛力獅的指甲變得圓潤。
今天效果顯現出來，飛力獅投完7局沒有失分，拇指也沒有再破皮流血，林岳平說：「飛力獅不是一般的破皮，那是指甲把肉掀開，很難忍受，不然他是很耐投的投手，現在能夠不在比賽中發生，終於找到方法。」
飛力獅也感謝吳國豪的太太特別到球場幫自己做指甲，「很慶幸有找到方法，不然之前有狀況時，血太多會讓球變得太濕，難以控制，投到3、4局就要退場，現在能夠拉長局數，這是好消息。」
飛力獅前6局投完才用了64球，只不過第7局就用了20球才解決，最後退場休息，他表示，自己沒有挑戰完投完封的想法，退場時機都是交給教練團決定，「我就是專注在自己的策略上，今天是進攻打者、投進好球帶，也謝謝隊友無論攻擊、守備一直以來的支持。」
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