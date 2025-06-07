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中職／扯！許基宏連4打席開轟 追平曾陶鎔鬼神紀錄
中信兄弟隊許基宏轟出紀錄，今天面對富邦悍將隊前3打席全數開砲，跨場連4打席開轟，追平2017年效力兄弟的曾陶鎔保持的聯盟紀錄，下一打席將挑戰新猷。
許基宏砲管燙到嚇人，今天前兩打席都從悍將左投陳仕朋手中敲出兩分砲，第3打席在第4局面對賴智垣，又一舉掃出中右外野全壘打牆外。
許基宏3打席已經完成單場3響砲，且近6場敲出7轟，本季已趕進度累積達到10轟，單獨居全壘打榜第二，僅次於台鋼雄鷹隊魔鷹的13轟。
此外，他前一場最後一打席也是全壘打，目前已經連4打席開轟，追平曾陶鎔在2017年5月5日到6日保持的連4打席開轟聯盟紀錄。
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