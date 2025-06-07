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中職／指甲光療有效！飛力獅7局無失分、無流血 獅隊3連勝
做完指甲光療的飛力獅不僅解決手指破皮問題，更找回開季前3場無失分的威力，在今天面對味全龍隊投出7局無失分好投，幫助統一獅隊以3：2贏球、3連勝。
飛力獅過去常因扣球導致拇指背面破皮、流血，今年已經2度因此提前退場，為了解決這個問題，特別請吳國豪的太太幫忙做指甲光療。
而手指不會破皮的飛力獅開啟省球模式，前6局投完才用了64球，頗有機會挑戰不到百球的「瘋狗級完封」，然而第7局就用了20球才解決，雖然沒有失分，但單局大量用球數後，獅隊決定在8局上換投。
飛力獅沒有挑戰完封，留下84球投7局、被敲2支安打沒有失分的表現，另有3次三振、2次四壞保送，拿下本季第4勝（1敗），防禦率下降到1.37。
獅隊打線在1局上就用連續3支安打攻下2分，林佳緯敲安後，邱智呈、陳傑憲都敲出三壘安打，各有1分打點；5局上則是林靖凱敲出個人本季第2轟，陽春砲拉開到3：0領先。
飛力獅退場後浮現危機，王鏡銘8局下接手雖然連抓2個出局數，卻因失誤、安打堆積壘包，終結者陳韻文提前上班也投出四壞保送形成滿壘，結果被郭天信敲出右外野穿越安打、丟掉2分，才靠三振止血。
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