中職／指甲光療有效！飛力獅7局無失分、無流血 獅隊3連勝

做完指甲光療的飛力獅不僅解決手指破皮問題，更找回開季前3場無失分的威力，在今天面對味全龍隊投出7局無失分好投，幫助統一獅隊以3：2贏球、3連勝。

飛力獅過去常因扣球導致拇指背面破皮、流血，今年已經2度因此提前退場，為了解決這個問題，特別請吳國豪的太太幫忙做指甲光療。

而手指不會破皮的飛力獅開啟省球模式，前6局投完才用了64球，頗有機會挑戰不到百球的「瘋狗級完封」，然而第7局就用了20球才解決，雖然沒有失分，但單局大量用球數後，獅隊決定在8局上換投。

飛力獅沒有挑戰完封，留下84球投7局、被敲2支安打沒有失分的表現，另有3次三振、2次四壞保送，拿下本季第4勝（1敗），防禦率下降到1.37。

獅隊打線在1局上就用連續3支安打攻下2分，林佳緯敲安後，邱智呈、陳傑憲都敲出三壘安打，各有1分打點；5局上則是林靖凱敲出個人本季第2轟，陽春砲拉開到3：0領先。