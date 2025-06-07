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中職／許基宏近6場6轟、連3打席開砲 燙傷陳仕朋2局狂吐8分
富邦悍將隊陳仕朋本季一軍初登板，投來淒風苦雨，今天面對中信兄弟隊先發，只撐2局被敲7安打、狂失8分，挨了3發兩分砲，其中許基宏一人就兩度痛下殺手。
陳仕朋今年球季前先投入經典賽資格賽集訓，最終未進入正式名單，回歸母隊春訓後因身體狀況影響調整進度較慢，直到本周才回歸一軍，原定周三在花蓮先發，因雨延後到今天新莊登板，又碰上因雨攪局的一戰。
此戰從5點延後到6點15分開打，兩隊仍然在雨中作戰，陳仕朋首局兩出局後被陳俊秀敲出二壘打，許基宏補上兩分砲。
陳仕朋第2局又挨兄弟一陣暴打，王威晨、岳東華接連敲安，高宇杰安打先掃回2分打點，張仁偉補上兩分砲，兩出局後，陳俊秀保送，再度遭遇許基宏，結局又是一發兩分砲。
許基宏砲管燙到嚇人，繼昨天最後一打席開轟，今天前兩打席已經完成單場雙響砲，連3打席開轟，近6場敲出6轟，本季已趕進度累積達到9轟，單獨居全壘打榜第二，僅次於台鋼雄鷹隊魔鷹的13轟。
連續打席開轟紀錄，由2017年效力兄弟的曾陶鎔以4打席保持。
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