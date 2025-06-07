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中職／富邦人壽邀新住民家庭看職棒 前進「新莊城堡」體驗應援氣氛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦人壽攜手賽珍珠基金會前進新莊棒球場，邀請新住民體驗富邦悍將職業棒球精采賽事。圖／富邦人壽提供
富邦人壽攜手賽珍珠基金會前進新莊棒球場，邀請新住民體驗富邦悍將職業棒球精采賽事。圖／富邦人壽提供

為提升新住民防詐意識，賽珍珠基金會與富邦人壽共同推動「2025新住民財務安全守護計畫」，透過培訓金融理財防詐種子、專業講師宣講金融防詐，及培訓新住民及新二代考取金融證照等三階段，提升新住民金融財務素養與風險防範意識。更進一步攜手台北富邦銀行及富邦悍將棒球隊舉辦「親子理財營」，透過寓教於樂等正向力量，深化穩健理財與運動平權觀念。

富邦人壽表示，為積極落實金融業公平待客原則，持續推動保險教育、金融防詐的社會責任，透過合作賽珍珠基金會，向新住民家庭傳遞金融常識與保險觀念，優化其財務決策行為以守護家庭經濟福祉、打造更完善與保障的生活，持續實踐普惠金融願景。

賽珍珠基金會每年平均服務超過400位經濟弱勢新住民子女，新住民也可能因語言或資訊落差遭受金融詐騙，執行長陳杰昇表示，「期待透過富邦人壽及北富銀推動小富翁親子理財營活動，除能促進新住民及新二代金融普惠教育，進而提升理財識能，更能宣導金融防詐、保險風險等正確觀念，避免遭受財產損失、甚至觸法，透過寓教於樂的正向力量，更能傳遞淺顯易懂的穩健理財觀念。」

富邦人壽打造友善運動環境，邀新住民家庭近70人體驗台灣職棒熱血應援氣氛。圖／富邦人壽提供
富邦人壽打造友善運動環境，邀新住民家庭近70人體驗台灣職棒熱血應援氣氛。圖／富邦人壽提供

「小富翁親子理財營」由北富銀專業講師以循序引導、趣味互動模式展開，為新住民家長及學童傳授「識別貨幣」、「儲蓄與記帳」、「正確消費」、「投資理財」、「防詐與識詐」五大金融力；亦安排《富足人生》金融桌遊實作，透過卡牌指示及任務解鎖，讓在場的大小朋友們應用所學，體驗各類金融交易，發揮識詐技巧。

富邦人壽近年亦積極響應主管機關公平待客原則，結合親子理財營活動，提供新住民家庭共約70人前進新莊棒球場票券，藉以體驗富邦悍將職業棒球的精采賽事與熱血應援氣氛，不僅關懷弱勢族群普惠金融教育，更全力守護新住民族群的運動觀賽權益，包括在場地設施、觀賽體驗、賽事活動等面向，努力打造更友善的運動環境，也提供新住民家庭參與運動賽事的機會，持續從多元面向落實企業社會責任。

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