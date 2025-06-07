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中職／沒韓籍三本柱照樣滿場 「新莊城堡」本季兩次賣爆對手都兄弟
新莊棒球場今天由富邦悍將隊、中信兄弟隊過招，比賽延後到6點15分開打，開賽同時，球團宣布此役賣出1萬1600人票房。
悍將本周過招擁有百萬象迷的兄弟，儘管Fubon Angels並無韓籍三本柱上班，依然開出票房佳績，昨天平日已吸引8951人進場，今天更是開出1萬1600人滿場票房。
新莊棒球場繼主場開幕系列賽4月3日後，再度開出滿場票房，當時對手也是兄弟。
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