中職／從艾士特化成艾速特照打不誤 林智平40歲破隊史最高齡開轟
樂天桃猿隊的「老鬼」林智平，自己的紀錄自己刷，今天首局面對台鋼雄鷹隊洋投艾速特敲出兩分砲，以40歲76天之齡開轟，打破自己保有的隊史最年長開轟紀錄，而他的前一轟也是棒打艾士特。
林智平去年拿下東山再起獎，今年在東山之上再邁向高峰，至今天賽前握有3成13的高檔打擊率，今天擔任第四棒、三壘手出戰雄鷹。
雄鷹一局上就靠魔鷹的兩分砲先馳得點，林智平則在一局下還以顏色，這一發兩分砲是他的本季首轟、生涯第17轟。
林智平去年8月23日在洲際棒球場棒打當時仍效力中信兄弟隊的艾士特，已經以39歲153天締造隊史最高齡開轟紀錄，今天這一轟再度狙擊艾速特，以40歲76天破自己的紀錄。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言