中職／從艾士特化成艾速特照打不誤 林智平40歲破隊史最高齡開轟

樂天桃猿隊的「老鬼」林智平，自己的紀錄自己刷，今天首局面對台鋼雄鷹隊洋投艾速特敲出兩分砲，以40歲76天之齡開轟，打破自己保有的隊史最年長開轟紀錄，而他的前一轟也是棒打艾士特。

林智平去年拿下東山再起獎，今年在東山之上再邁向高峰，至今天賽前握有3成13的高檔打擊率，今天擔任第四棒、三壘手出戰雄鷹。

雄鷹一局上就靠魔鷹的兩分砲先馳得點，林智平則在一局下還以顏色，這一發兩分砲是他的本季首轟、生涯第17轟。

林智平去年8月23日在洲際棒球場棒打當時仍效力中信兄弟隊的艾士特，已經以39歲153天締造隊史最高齡開轟紀錄，今天這一轟再度狙擊艾速特，以40歲76天破自己的紀錄。