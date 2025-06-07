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華南青少棒／新北挑戰連霸差一步 8日與北市爭冠

中央社／ 新北7日電
114年華南金控盃全國青少棒錦標賽新北市隊（圖）與桃園市隊7日交手，終場由新北市以3比1搶勝、晉級冠軍戰，比賽過程中選手們在場邊熱情吶喊助陣。（大會提供）中央社
114年華南金控盃全國青少棒錦標賽新北市隊（圖）與桃園市隊7日交手，終場由新北市以3比1搶勝、晉級冠軍戰，比賽過程中選手們在場邊熱情吶喊助陣。（大會提供）中央社

華南青少棒賽新北市今天與桃園市交手，新北市先發投手楊家源4局失1分好投壓制，率隊以3比1搶勝、晉級冠軍戰，挑戰連霸剩一步，明天將與台北市隊爭冠。

114年華南金控盃全國青少棒錦標賽4強新北市隊今天與桃園市隊交手，桃園市1局下靠著胡冠威安打先馳得點。

新北市隊2局上追分，靠著安打、失誤、林冠宇安打送回追平分，再靠著滾地球跑回超前分，3局上溫以恩率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進、保送、滾地球再跑回1分保險分。

新北市隊先發投手楊家源今天投4局被敲出4支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、奪下勝投，李翊瑋後援登板投3局，被敲出2支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，拿下救援成功。

新北市隊去年冠軍戰擊敗台中市隊，取得U15世界盃棒球賽組訓權，今年再闖冠軍戰、力拚連霸，明天將與台北市隊交手，冠軍隊伍取得今年亞洲青少棒賽台灣隊組訓權。

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