快訊

獨／住院一周…指數異常卻找不到病因 何妤玟嘆：很恐怖

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／抗破皮有新解 看看獅隊飛力獅做的指甲光療

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊先發投手飛力獅因手指易破皮，做指甲光療預防。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手飛力獅因手指易破皮，做指甲光療預防。圖／統一獅隊提供

統一獅隊先發投手飛力獅的手指破皮問題，常導致還沒投到該有局數就退場，球團也積極幫他找尋解方，今天最新方式是去做「指甲光療」，希望降低受傷程度，還是已經轉任球探的吳國豪想到可以用這招。

飛力獅因扣球會摳到大拇指背面，導致經常投到破皮流血，今年至少2次因此不得不提前退場，之前總教練林岳平曾想過塗抹透明藥劑的方式，讓手指背面變硬，但效果不彰。

今天飛力獅要先發登板面對味全龍隊，他的指甲變得光滑圓潤，林岳平賽前透露，這是減少破皮的方式，「透過指甲光療，希望讓它的形狀圓潤一點，希望就算扣到手指也不會到流血，只有破皮就好。」

林岳平透露，這是透過吳國豪的太太協助幫忙飛力獅指甲光療，「國豪滿熱心在找方式，飛力獅是好投手，但破皮的狀況無法預測，希望能夠幫助他全心全意去投球。」至於指甲顏色則選擇透明，「不會影響打者。」

統一獅隊先發投手飛力獅因手指易破皮，做指甲光療預防。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手飛力獅因手指易破皮，做指甲光療預防。圖／統一獅隊提供

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

統一獅 林岳平

延伸閱讀

中職／全壘打激增 葉總感覺球變飛、餅總提「投強打強」論

中職／郭俊麟下二軍切換先發模式 蘇智傑有傷等待下半季

中職／錯過完全打擊不可惜 林安可想多贏幾場：不要打到最後

中職／二刀流李軍先一刀隨隊 林岳平點出使用時機點

相關新聞

中職／比「噓」手勢被誤會 陳傑憲換角度思考：關心是好事

統一獅隊長陳傑憲昨天在5局上轟出本季第3號全壘打，繞壘時在嘴邊比1的手勢，與「噓」的動作相同，引起熱議，陳傑憲今天澄清，...

中職／陳傑憲首次拿戰斧魚雷開轟 偷臭林安可樂當反指標

統一獅隊陳傑憲昨天敲出本季第3轟，上半季還沒打完，全壘打數已經超越去年整季，還是第一次拿戰斧魚雷棒開轟，他透露這款球棒戴...

中職／抗破皮有新解 看看獅隊飛力獅做的指甲光療

統一獅隊先發投手飛力獅的手指破皮問題，常導致還沒投到該有局數就退場，球團也積極幫他找尋解方，今天最新方式是去做「指甲光療...

中職／雙響砲衝上全壘打榜第二 吉力吉撈：有吃好睡好

開季前29場只敲出1轟，吉力吉撈．鞏冠近期連趕進度，近8場敲出5轟，昨晚的單場雙響砲後以7轟並列全壘打榜第二，對於長打慢...

中職／全壘打激增 葉總感覺球變飛、餅總提「投強打強」論

味全龍隊昨天在天母棒球場與統一獅隊之戰，兩隊合計敲出6發全壘打，龍隊總教練葉君璋體感認為「球比較會飛」，獅隊總教練林岳平...

中職／劉俊豪補位卻閃球釀禍 陳金鋒：這是基本要做好的東西

富邦悍將隊昨天以3：11不敵中信兄弟隊，力亞士先發4局失10分，第2局的危機包括劉俊豪補位一壘卻躲球、未接球，總教練陳金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。