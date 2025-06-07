中職／抗破皮有新解 看看獅隊飛力獅做的指甲光療

統一獅隊先發投手飛力獅的手指破皮問題，常導致還沒投到該有局數就退場，球團也積極幫他找尋解方，今天最新方式是去做「指甲光療」，希望降低受傷程度，還是已經轉任球探的吳國豪想到可以用這招。

飛力獅因扣球會摳到大拇指背面，導致經常投到破皮流血，今年至少2次因此不得不提前退場，之前總教練林岳平曾想過塗抹透明藥劑的方式，讓手指背面變硬，但效果不彰。

今天飛力獅要先發登板面對味全龍隊，他的指甲變得光滑圓潤，林岳平賽前透露，這是減少破皮的方式，「透過指甲光療，希望讓它的形狀圓潤一點，希望就算扣到手指也不會到流血，只有破皮就好。」

林岳平透露，這是透過吳國豪的太太協助幫忙飛力獅指甲光療，「國豪滿熱心在找方式，飛力獅是好投手，但破皮的狀況無法預測，希望能夠幫助他全心全意去投球。」至於指甲顏色則選擇透明，「不會影響打者。」