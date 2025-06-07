中職／首次用PitchCom大變身 獅隊布雷克：安全起見

統一獅隊昨天以7：4擊敗味全龍隊，布雷克繳出7局僅失1分的好投，一甩前兩場對龍隊先發丟掉12分的陰霾，要感謝PitchCom的幫助，布雷克笑說：「下次還是會用。」

布雷克今年前兩場對龍隊都吞敗，合計9.1局丟掉12分（9分責失），但昨天卻以優質先發幫助球隊奪勝，總教練林岳平賽後曾點出，布雷克有做出修正，包含用起之前沒在用的PitchCom。

布雷克認為，前後的差距主要還是在自己的投球內容，「他們是很積極的球隊，打擊很好，不太會被三振，前兩場自己狀況沒有很好，投出來的球品質不夠好，導致球數不多就被打大量安打。昨天有做改善，反而能夠運用他們的積極攻擊製造出局數。」

布雷克過去只有二壘有人時才會使用PitchCom，昨天是首度全程使用，布雷克解釋：「只是安全起見，內容來看，有時覺得打者可能會揮棒的球，結果有辦法選掉，不是說他們有判讀到什麼，只是為了安全起見。」

布雷克認為暗號系統還是很好，自己也習慣舊有模式，如今切換到PitchCom要重新適應配球的節奏，有時場地比較吵也會聽不清楚，昨天用起來不錯，下次還是會用，但考要考慮環境，「像是滿場的大巨蛋就不太適合。」