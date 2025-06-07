中職／雙響砲衝上全壘打榜第二 吉力吉撈：有吃好睡好

開季前29場只敲出1轟，吉力吉撈．鞏冠近期連趕進度，近8場敲出5轟，昨晚的單場雙響砲後以7轟並列全壘打榜第二，對於長打慢熱的狀況，吉力吉撈解釋：「最近有睡好、吃好。」

吉力吉撈過去球季也都有全壘打在5月之後才提升的現象，他自己也難以解釋，「每個人時間點不一樣吧，就像你跟我肚子餓的時間也不同，自己每天來球場做好該做的，其他就不用太去擔心。」

吉力吉撈指出，前面也有打起來不錯的球，但是被接殺，「就看上帝願不願意（讓球飛出去），我能做的一樣是把球打強。」

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠昨天單場雙響砲。圖／味全龍隊提供

近期打擊手感火燙，吉力吉撈也坦言確實感覺有好一些，「有辦法把球打飛起來。」他歸因自己有睡好、吃好，原因是「站上去感覺就滿舒服，節奏也順暢。」

近期聯盟的全壘打數字激增，吉力吉撈認為，每一隊接觸的訓練雖然不同，但重訓上都更加要求爆發力、速度，「聯盟打者都在慢慢提升。」至於球是否有變化？「我的擊球初速都一樣，應該沒有不同。」