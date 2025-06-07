快訊

獨／住院一周…指數異常卻找不到病因 何妤玟嘆：很恐怖

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／雙響砲衝上全壘打榜第二 吉力吉撈：有吃好睡好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠昨天單場雙響砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠昨天單場雙響砲。圖／味全龍隊提供

開季前29場只敲出1轟，吉力吉撈鞏冠近期連趕進度，近8場敲出5轟，昨晚的單場雙響砲後以7轟並列全壘打榜第二，對於長打慢熱的狀況，吉力吉撈解釋：「最近有睡好、吃好。」

吉力吉撈過去球季也都有全壘打在5月之後才提升的現象，他自己也難以解釋，「每個人時間點不一樣吧，就像你跟我肚子餓的時間也不同，自己每天來球場做好該做的，其他就不用太去擔心。」

吉力吉撈指出，前面也有打起來不錯的球，但是被接殺，「就看上帝願不願意（讓球飛出去），我能做的一樣是把球打強。」

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠昨天單場雙響砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠昨天單場雙響砲。圖／味全龍隊提供

近期打擊手感火燙，吉力吉撈也坦言確實感覺有好一些，「有辦法把球打飛起來。」他歸因自己有睡好、吃好，原因是「站上去感覺就滿舒服，節奏也順暢。」

近期聯盟的全壘打數字激增，吉力吉撈認為，每一隊接觸的訓練雖然不同，但重訓上都更加要求爆發力、速度，「聯盟打者都在慢慢提升。」至於球是否有變化？「我的擊球初速都一樣，應該沒有不同。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

鞏冠 吉力吉撈

延伸閱讀

中職／全壘打激增 葉總感覺球變飛、餅總提「投強打強」論

中職／郭俊麟下二軍切換先發模式 蘇智傑有傷等待下半季

中職／悍將傷兵+1…王正棠降二軍 悍將球團：腰部不適

中職／陳傑憲首次拿戰斧魚雷開轟 偷臭林安可樂當反指標

相關新聞

中職／比「噓」手勢被誤會 陳傑憲換角度思考：關心是好事

統一獅隊長陳傑憲昨天在5局上轟出本季第3號全壘打，繞壘時在嘴邊比1的手勢，與「噓」的動作相同，引起熱議，陳傑憲今天澄清，...

中職／陳傑憲首次拿戰斧魚雷開轟 偷臭林安可樂當反指標

統一獅隊陳傑憲昨天敲出本季第3轟，上半季還沒打完，全壘打數已經超越去年整季，還是第一次拿戰斧魚雷棒開轟，他透露這款球棒戴...

中職／抗破皮有新解 看看獅隊飛力獅做的指甲光療

統一獅隊先發投手飛力獅的手指破皮問題，常導致還沒投到該有局數就退場，球團也積極幫他找尋解方，今天最新方式是去做「指甲光療...

中職／雙響砲衝上全壘打榜第二 吉力吉撈：有吃好睡好

開季前29場只敲出1轟，吉力吉撈．鞏冠近期連趕進度，近8場敲出5轟，昨晚的單場雙響砲後以7轟並列全壘打榜第二，對於長打慢...

中職／全壘打激增 葉總感覺球變飛、餅總提「投強打強」論

味全龍隊昨天在天母棒球場與統一獅隊之戰，兩隊合計敲出6發全壘打，龍隊總教練葉君璋體感認為「球比較會飛」，獅隊總教練林岳平...

中職／劉俊豪補位卻閃球釀禍 陳金鋒：這是基本要做好的東西

富邦悍將隊昨天以3：11不敵中信兄弟隊，力亞士先發4局失10分，第2局的危機包括劉俊豪補位一壘卻躲球、未接球，總教練陳金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。