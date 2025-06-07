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中職／詹子賢經歷低潮再打出成績 FA後續留兄弟有「覺悟」

中央社／ 新北7日電
詹子賢去年經歷低潮，今年打出成績。 圖／中信兄弟隊提供
詹子賢去年經歷低潮，今年打出成績。 圖／中信兄弟隊提供

中職中信兄弟隊外野手詹子賢去年經歷低潮，今年打出成績，總教練平野惠一提出個人看法，認為去年底行使自由球員（FA）權利後選擇留下，是棒球人生的重要關鍵，感覺到詹子賢有做好覺悟。

兄弟31歲外野手詹子賢去年球季低潮，整季一軍94場出賽，敲出64支安打，包括1發全壘打，打擊率2成55；今年球季目前為止有不錯表現，今天賽前一軍40場出賽，敲出45支安打，包括5發全壘打，貢獻33分打點，打擊率3成13。

兄弟總教練平野惠一分享個人觀察，認為兄弟外野內部競爭激烈是好事，詹子賢有在思考怎麼做才可以站穩一軍主力外野先發位置。

平野惠一也點出，詹子賢去年季後行使自由球員（FA）權利，相信是他棒球人生中重要的關鍵，當然也可以選擇到其他球隊可能有更多的出賽機會，但選擇留在兄弟就代表有覺悟，要努力爭取一軍先發位置。

平野惠一表示，從春訓每天觀察，感覺到詹子賢強烈要爭取位置的企圖心，加上結婚、小孩也快要出生了，相信對詹子賢也會有很大的影響。

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詹子賢 平野惠一

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