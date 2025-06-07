中職／全壘打激增 葉總感覺球變飛、餅總提「投強打強」論

味全龍隊昨天在天母棒球場與統一獅隊之戰，兩隊合計敲出6發全壘打，龍隊總教練葉君璋體感認為「球比較會飛」，獅隊總教練林岳平則認為這是「投強、打也強」的結果。

中職開季至4月30日為止，66場賽事出現51支全壘打，場均0.77轟，但5月1日至昨日為止，65場賽事卻轟出高達95支全壘打，場均飆升至1.46轟；去年同期，5月1日開始的65場比賽是55轟，場均0.85轟。

葉君璋認為，球被打出去後感覺有飛比較遠，一些感覺會被接殺的卻飛過牆，「不過這對大家都是公平的，投手知道這件事，要懂得怎麼去做調整。」

龍隊先發投手艾璞樂昨天就生涯首度單場挨了3轟，葉君璋指出，艾璞樂本來就是比較容易被長打的類型，「比賽大部分不錯，但有時1局突然有狀況，會再跟投手教練討論，看如何調整。」

對於球是否變「彈」的議題，林岳平坦言自己沒辦法去鑑定，但也點出一個觀察，「現在投手的球速變快、打者擊球率變強，打到也會飛比較遠，是有這樣的感覺，但不會聯想到球的關係。」