中職／郭俊麟下二軍切換先發模式 蘇智傑有傷等待下半季

統一獅隊今天將郭俊麟下放二軍，不是表現不佳，而是希望他調整好準備下次回一軍扛起先發；而近期蘇智傑都在一軍隨隊，傷勢關係預計下半季才能歸隊。

郭俊麟今年開季從先發出發，但5月30日、6月6日的最近兩次都是中繼登板，合計投2局失1分，今天被下放二軍重新調整為先發模式。

獅隊總教練林岳平表示，這次郭俊麟上來一軍，因為賽程、因雨延賽等關係，無法穩定出賽，變成在先發、後援兩頭跑，這次希望他在二軍準備下次回來先發，「對成績不會太要求，希望他先發能夠勝任長局數。」

而蘇智傑在5月23日下二軍後，至今尚未出賽，林岳平也透露，蘇智傑是傷勢關係，目前還不適合比賽，但會讓他在一軍隨隊練習，準備好一軍的強度，「期待他在下半季能夠跟上。」