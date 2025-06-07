中職／悍將傷兵+1…王正棠降二軍 悍將球團：腰部不適

富邦悍將隊傷兵一波波，今天選手異動，外野手王正棠被降下二軍，升上潘瑋祥，球團釋疑王正棠是因腰部緊繃下二軍調整。

悍將今天在新莊棒球場出戰中信兄弟隊，兩軍都推出傷癒復出的投手，由陳仕朋、鄭浩均同場對壘，前者為春訓期間出現不適，調整進度較慢，鄭浩均則是新人王賽季後進行TJ韌帶置換手術，去年空白整季。

賽前被問到鄭浩均是否會有投球限制，兄弟教頭平野惠一表示，「這個不能講，對方知道會比較好擬定策略。」

悍將今天先發打線除了缺少隊長張育成，還有一員大將也缺陣，王正棠因腰部緊繃已被降下二軍。