中職／陳傑憲首次拿戰斧魚雷開轟 偷臭林安可樂當反指標

統一獅隊陳傑憲昨天敲出本季第3轟，上半季還沒打完，全壘打數已經超越去年整季，還是第一次拿戰斧魚雷棒開轟，他透露這款球棒戴培峰也有一支，而對林安可開轟更加開心的原因是，自己才剛虧過安可就被打臉，「我變反指標了。」

陳傑憲上一次開轟已經是5月1日，而他在5月30日才開始拿起特製的戰斧握把形式魚雷球棒，在昨天拿起這款特殊球棒開轟，陳傑憲透露，因為前兩打席拿原本球棒打起來不太順，「換一下手氣。」

但後面陳傑憲又換回原本球棒，結果又沒敲安打，陳傑憲也苦惱，魚雷棒打起來的感覺還不適應，「今天要拿哪一款還在猶豫。」

魚雷棒要引進台灣時，陳傑憲就興致勃勃，但因為習慣戰斧握把，直到近期才從台灣廠商手上收到這個特殊款式，「這個型號的數量不多，培峰拿了一支，我就拿剩下兩支。」

而昨天陳傑憲開轟後看起來還是一臉嚴肅，反而是下一棒林安可開轟而滿臉笑容，陳傑憲解釋，當時在場下跟隊友開玩笑說「林安可身材那麼好也不會過」，結果馬上就轟出去，「直接被神打臉耶，滿趣味的，也希望自己一直當反指標啦，繼續臭隊友，讓隊友在場上有更好的發揮。」