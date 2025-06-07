中職／江坤宇手腫做什麼都痛 平野透露可能下周才出賽

中信兄弟、富邦悍將隊今天續戰新莊棒球場，雙方主戰游擊手都掛傷號，江坤宇昨天因觸身球提前退場，總教練平野惠一表示，他的手目前仍然腫脹，看做他各種動作都是很痛的感覺，「是有可能要到下周才能出賽。」兄弟今天啟用張仁瑋扛起先發游擊。

江坤宇昨天是在2局上挨了力亞士的觸身球，雖一開始仍續留場上，但在2局下攻守交換時就退場休息。

被問到江坤宇的傷勢最新狀況，平野表示，目前來看，他的手還是滿腫，看他做各個動作都還是很痛的感覺，因此今天先休兵，今天游擊交付「阿瑋」，平野表示，「這次阿坤受傷，對阿瑋來說，也是爭取自己上場的機會。」

平野也提到，球隊一直很重視各個位置的戰力銜接問題，「每年球季開打前，我們都會開戰力編成會議，看各個位置的戰力年齡，確保不會出現斷層，包括「下一位高宇杰」、「下一位王威晨」、「下一位陳俊秀和許基宏」等，他說：「每個位置的下一個人會是誰，這是我們每天都在思考的問題。」游擊有年僅24歲的江坤宇，暫無接班問題，如何讓其他年輕游擊手有實戰養成的機會，平野說這也是球隊一直在思考的問題，包括楊祥禾、張士綸等人，球隊都在思索如何讓他們做好準備、為一軍培植戰力。