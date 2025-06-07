中職／比「噓」手勢被誤會 陳傑憲換角度思考：關心是好事

統一獅隊長陳傑憲昨天在5局上轟出本季第3號全壘打，繞壘時在嘴邊比1的手勢，與「噓」的動作相同，引起熱議，陳傑憲今天澄清，這是與三壘指導教練周廣勝約好的慶祝手勢，沒有其他意思。

陳傑憲跟周廣勝有個約定，全壘打1分打點就是在嘴邊比「1」，兩分砲比「YA」，三分砲則是比籃球場上三分球的「OK」手勢，滿貫砲比「4」敬禮。

然而昨天賽後，陳傑憲發現被網友認為是「比噓」的手勢，「怎麼會被誤會成這樣，這單純是我跟教練之間的手勢。」

陳傑憲坦言沒想到這個簡單動作也變成話題，但也表示，「今年大家對中職的討論越來越多，代表大家越來越愛這個環境，有討論就是有在關注，我們正在往好的方向走。」

陳傑憲近期因失言風波、季中是否赴美開球的爭議籠罩，壓力寫在臉上，陳傑憲坦言，心情多少會受影響，「我也喜歡在場上是開心的感覺，因外界聲音感到不自然，這不是我想要的。身為職業球員，我還是要去享受、專注在場上。」

陳傑憲也特別感謝隊友，在自己比較低潮的時刻，還是讓球隊氣氛保持得不錯。