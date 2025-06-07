中職／張育成手肘傷情因轉傳震到 今天續掛免戰牌
富邦悍將隊長張育成回歸才剛打兩場比賽又成傷兵，今天依然未參與練打，總教練陳金鋒還原他的傷勢發生點，是在花蓮之戰轉傳時丟本壘「震」到，何時回歸還需觀察。
張育成4月中旬剛因撲壘造成左肩拉傷，剛在6月1日回歸一軍，只打了2場比賽，又傳出右手肘不適，昨天、今天都未參與賽前練打。陳金鋒表示，「他有比昨天好，但還沒到可以比賽的程度。」傷勢狀況是否需要到下二軍的程度還需觀察。
張育成回歸後首場比賽面對台鋼雄鷹隊敲3安、1發全壘打，第2場則是在花蓮面對味全龍隊，4打數沒有安打。
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