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中職／劉俊豪補位卻閃球釀禍 陳金鋒：這是基本要做好的東西
富邦悍將隊昨天以3：11不敵中信兄弟隊，力亞士先發4局失10分，第2局的危機包括劉俊豪補位一壘卻躲球、未接球，總教練陳金鋒今天對此直言：「這是他自己的問題。」認為這是補位基本要做好的東西。
力亞士在第2局的危機從高宇杰敲安展開，接下來宋晟睿打向一壘方向的滾地球，范國宸接球傳一壘，補位的劉俊豪卻一個閃躲讓這球漏到後面，記錄為安打加失誤，張志豪補上安打帶有2分打點，再對江坤宇投出觸身球、四壞保送陳俊秀，力亞士因投手犯規、詹子賢安打繼續失血，該局再洩5分。
「這是他自己要去注意，來補位就要去接球。」陳金鋒指出，范國宸的第一個反應是傳二壘，但來不及，所以改傳一壘，二壘手雖然是去補位，但準備接球是基本要做好的東西。
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