中職／悍將洋將升降討論中 曾峻岳二軍拉到腳回歸還沒那麼快

富邦悍將隊洋投力亞士昨天面對中信兄弟隊先發，投4局核爆10分（責失6分），本季至今表現乏善可陳，總教練陳金鋒指出他的問題出在控球，當控球沒辦法時，被迫投到好的位置讓打者攻擊；對於洋將異動，陳金鋒指出，布坎南會在近期升上一軍，換先發或後援投手（富藍戈）都有在考慮，但曾峻岳在二軍又出現傷情是難為之處。

悍將戰績12勝30敗居聯盟墊底，洋將績效不佳，力亞士成績慘澹，目前先發10場，只拿到2勝5敗、防禦率4.94，2勝都是對台鋼雄鷹隊拿到，對其他4隊都沒拿到勝場。此外，富藍戈前一場出賽已是5月30日，接下來悍將吞下4連敗，他也休了整整7天。

在銳歐註銷後，悍將目前仍有一個洋將註冊名額，二軍待命中的洋投為布坎南，最近一場出賽為5月31日對樂天桃猿隊二軍先發5.1局無失分。

陳金鋒表示，力亞士有時會在1局內碰到控球問題，加上兩好球後的決勝球沒那麼好，雖可以拿到好球數，但無法有效解決打者，這是目前最大的問題。

被問到洋將異動，陳金鋒說：「有在討論，只是要再看時間點。」他進一步指出，布坎南下一場出賽安排就是在一軍，目前未排其他二軍登板，「換先發或後援都有討論，如果曾峻岳可以回來，狀況又會不一樣。」

陳金鋒表示，包括岳少華、吳世豪等剛傷癒回歸的後援投手在內，目前出賽頻率都還需要控管，曾峻岳則在二軍時又拉到腳，還沒那麼快回歸。