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中職／李珠珢拒絕公開被求婚！婚後想在釜山當農夫
富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢近日登上MLB Korea官方頻道，在節目上玩二選一遊戲，她提及夢想是結婚後，到南韓釜山當農夫。
李珠珢今年3月受MLB Korea之邀前往東京巨蛋，觀看道奇與小熊隊的海外開幕戰，雙方將拍攝一系列影片，主持人是南韓樂團CNBLUE成員姜敏赫，韓國傳奇投手金炳賢及韓職百勝洋投尼珀特（Dustin Nippert）擔任節目班底。
李珠珢在節目上提到自己的MBTI是INTJ，當被問到想在大聯盟世界大賽開球，還是在世界大賽當啦啦隊，李珠珢選擇啦啦隊。想要和知名棒球選手跳舞獲10億觀看數，還是在世界大賽SOLO表演，李珠珢選擇前者。
如果是電影主角，想在大聯盟球場數萬觀眾前被求婚，還是私下被求婚就好，李珠垠選擇後者，她認為被公開求婚會很害羞。
退休後想在紐約還是洛杉磯生活，李珠垠選擇洛杉磯，慶尚南道昌原出生的李珠垠還透露，其實夢想是結婚後到釜山當農夫。
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