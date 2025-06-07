快訊

范瑋琪「歌手2025」遭淘汰後 IG洩心聲：人生不需每天閃閃發光

影／婦墜80米深崖撐10天...家屬喊「老天有眼」專家稱奇蹟：雨水救命

中職／李珠珢拒絕公開被求婚！婚後想在釜山當農夫

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李珠珢拒絕公開被求婚！婚後想在釜山當農夫

聯合新聞網／ 綜合報導
由左至右尼珀特、金炳賢、李珠珢、姜敏赫。截圖自MLB Korea IG
由左至右尼珀特、金炳賢、李珠珢、姜敏赫。截圖自MLB Korea IG

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢近日登上MLB Korea官方頻道，在節目上玩二選一遊戲，她提及夢想是結婚後，到南韓釜山當農夫。

李珠珢今年3月受MLB Korea之邀前往東京巨蛋，觀看道奇與小熊隊的海外開幕戰，雙方將拍攝一系列影片，主持人是南韓樂團CNBLUE成員姜敏赫，韓國傳奇投手金炳賢及韓職百勝洋投尼珀特（Dustin Nippert）擔任節目班底。

李珠珢在節目上提到自己的MBTI是INTJ，當被問到想在大聯盟世界大賽開球，還是在世界大賽當啦啦隊，李珠珢選擇啦啦隊。想要和知名棒球選手跳舞獲10億觀看數，還是在世界大賽SOLO表演，李珠珢選擇前者。

如果是電影主角，想在大聯盟球場數萬觀眾前被求婚，還是私下被求婚就好，李珠垠選擇後者，她認為被公開求婚會很害羞。

退休後想在紐約還是洛杉磯生活，李珠垠選擇洛杉磯，慶尚南道昌原出生的李珠垠還透露，其實夢想是結婚後到釜山當農夫。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

李珠珢 啦啦隊

相關新聞

棒球／網紅台南Josh前進大聯盟！自費17萬為教士開球「圓夢」

統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲球季中去大聯盟白襪隊開球爭議，持續延燒中，棒球網紅「台南Josh」昨天發布YouTube影片，宣布自己以5700美元（約新台幣17萬元）價碼，標下大聯盟教士隊開球資格，引發網

中職／明星賽投票陳傑憲被宋晟睿超車！兄弟球員包辦全位置

中華職棒明星賽網路投票6月18日23點59分截止，人氣王由中信兄弟隊游擊手江坤宇遙遙領先，原本外野手排名第1的統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲，也被兄弟宋晟睿超車。 截稿為止，宋晨睿以37萬7319票

中職／李珠珢拒絕公開被求婚！婚後想在釜山當農夫

富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢近日登上MLB Korea官方頻道，在節目上玩二選一遊戲，她提及夢想是結婚後，到南韓釜山當農夫。 李珠珢今年3月受MLB Korea之邀前往東京巨蛋，觀看道奇與小

中職／接受雄鷹陳宇宏道歉！前悍將混血投手：我們仍是朋友

台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普先前遭富邦悍將隊除役，事後在個人社群提到有1位選手揶揄此事，引發球迷猜測可能人選。台鋼雄鷹隊投手陳宇宏昨天承認訊息是他傳出並致歉，爾曼羅索普則在IG強調已接受對方道歉。

中職／超有緣！黃博多vs.力亞士連演3集結局都一樣 平野談關鍵在首局

中信兄弟隊今天以11：3海扁富邦悍將隊，兩隊先發投手黃博多、力亞士賽前所握的天堂與地獄數據，並無任何翻轉，黃博多延續「悍...

中職／江坤宇左手挨砸腫脹待觀察 平野惠一：我很擔心

中信兄弟隊今天以11：3擊敗富邦悍將隊，但贏球背後有隱憂，當家游擊手江坤宇因觸身球提前退場，總教練平野惠一賽後也直言：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。