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中職／接受雄鷹陳宇宏道歉！前悍將混血投手：我們仍是朋友
台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普先前遭富邦悍將隊除役，事後在個人社群提到有1位選手揶揄此事，引發球迷猜測可能人選。台鋼雄鷹隊投手陳宇宏昨天承認訊息是他傳出並致歉，爾曼羅索普則在IG強調已接受對方道歉。
陳宇宏昨天向「自由時報」坦承是他傳不恰當訊息，對此感到抱歉，並於事發隔日致電向爾曼羅索普道歉。
爾曼羅索普昨天也在IG限時動態貼出兩人合照並強調，兩人從業餘時期就認識，是隊友、室友，更是一同在場上打拼的好友，「他一直是一位認真投入且實力堅強的球員，只是在朋友之間，難免會有玩笑開過頭的時候。」
對於此次爭議，爾曼羅索普再次道歉，「這次事件的擴大，我必須負起責任，一時情緒發文，引發了不必要的誤會與聯想，也讓許多無辜的球員與球團受到波及。我深感抱歉，在此向所有受到影響的人致上最誠摯的歉意。」
爾曼羅索普相信每個人都值得再一次機會，陳宇宏經過這次風波，也一定更清楚什麼話該說或不該說，「我已經接受他的道歉，我們仍是朋友，這份情誼始終不變。」
爾曼羅索普最後呼籲球迷們理性看待這件事，不要對任何人進行人身攻擊或謾罵，「球迷的熱情應該用來鼓勵球員，在球場上和我們並肩奮戰，真正的價值在於球場上的表現，讓我們共同努力，用精彩的比賽回報各位，謝謝大家。」
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