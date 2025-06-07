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中職／明星賽投票陳傑憲被宋晟睿超車！兄弟球員包辦全位置
中華職棒明星賽網路投票6月18日23點59分截止，人氣王由中信兄弟隊游擊手江坤宇遙遙領先，原本外野手排名第1的統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲，也被兄弟宋晟睿超車。
截稿為止，宋晨睿以37萬7319票壓過陳傑憲的37萬3752票，成為外野手第1，江坤宇票數已達43萬681票，高機率成為人氣王。
目前所有位置第1都由兄弟球員包辦，展現「百萬象迷」的威力。先發投手是21歲潛力股盧孟揚、中繼投手伍立辰、救援投手黃恩賜、捕手高宇杰、一壘許基宏、二壘岳東華、三壘王威晨、游擊江坤宇、指定打擊陳俊秀，外野前3宋晨睿、陳傑憲、詹子賢，陳傑憲是名單上唯一非兄弟球員。
全壘打大賽前4名都不是兄弟球員，依序為台鋼雄鷹隊魔鷹、獅隊林安可、味全龍隊吉力吉撈·鞏冠、富邦悍將隊張育成；最高票的兄弟球員是老將張志豪，排名第6。
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