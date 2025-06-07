棒球／網紅台南Josh前進大聯盟！自費17萬為教士開球「圓夢」

統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲球季中去大聯盟白襪隊開球爭議，持續延燒中，棒球網紅「台南Josh」昨天發布YouTube影片，宣布自己以5700美元（約新台幣17萬元）價碼，標下大聯盟教士隊開球資格，引發網友熱議。

台南Josh曾多次到大聯盟春訓現場，訪問過天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout），完成造訪大聯盟30座球場的夢想，甚至為中職中信兄弟開球過。他提到小時候曾短暫打過棒球，雖無法成為職業球員，但希望透過開球實現夢想，「要說還有什麼沒有完成的，應該只剩上大聯盟的球場投球了吧。」

台南Josh近日製作3部影片，探討職業球員陳傑憲在中華職棒補賽周期間去大聯盟開球的合適性，其立場偏向反對，指出該活動並非大都會隊台灣日，由官方主動邀請，而是民間團體來籌辦。

沒想到昨晚台南Josh發部影片，分享教士球團舉辦「榮譽開球」慈善拍賣活動，任何人競標成功就能站上球場開球，並包含4張當日門票，拍賣所得將捐給教士基金會，他認為這是實現夢想，同時做慈善的好機會。

台南Josh指出，費城人隊開球拍賣價6510美元 （約新台幣20萬），巨人隊則是1850美元（約新台幣6萬），因此將預算設在1850美元左右，然而競標過程激烈，台南Josh多次出價，最終才以5700美元成功得標，銀行還打電話來確認刷卡原因。影片推出後，台南Josh收到大量網友抖內，17萬費用有機會回本。