中職／超有緣！黃博多vs.力亞士連演3集結局都一樣 平野談關鍵在首局

中信兄弟隊今天以11：3海扁富邦悍將隊，兩隊先發投手黃博多、力亞士賽前所握的天堂與地獄數據，並無任何翻轉，黃博多延續「悍將殺手」本色，力亞士也延續被兄弟打爆的局面，兄弟教頭平野惠一賽後被問到對力亞士的攻略直言不能說，但打線在首局開火、黃博多則是上演三上三下，「這樣的開局，讓比賽朝對我們有力的方向前進。」

兩隊先發投手表現決定此役勝敗，黃博多先發6局被敲5安打、失1分，拿下本季第6勝，力亞士則是第1局掉3分、第2局掉5分，最終只撐4局失10分（責失6分）吞敗。

此外，黃博多對戰悍將數據為3勝0敗、防禦率1.00，力亞士則是0勝3敗、防禦率11.48，兩人超級有緣，這3場全數都是正面交鋒。

賽後被問到對戰力亞士為何特別有辦法，平野表示，「即使有，也沒辦法透露。」他指出，打線在一開始就有大量得分，黃博多一開始用球數較多，從第四局開始以投給對手打的方式去投，收到不錯效果，最終完成6局投球。

平野指出，此役的關鍵在第一局，把握住力亞士的不穩，打線對他施加壓力做得很好，「一局上有攻下3分，一局下我們三上三下壓制對方，讓比賽朝對我們有利的方式前進。」

黃博多則指出，碰上每一隊，都一樣按照自己的節奏、方式去投，此役雖有隊友攻勢較久因此等待較久的狀況，「有時會比較困難，但在場邊就是需要持續調整自己，適應場上所有狀況。」他也坦言，今天有感覺天氣比較悶熱，投起球來感覺身體比較重，但感謝最終有好結果。