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中職／江坤宇左手挨砸腫脹待觀察 平野惠一：我很擔心

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
江坤宇挨觸身球提前退場。圖／中信兄弟隊提供
江坤宇挨觸身球提前退場。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天以11：3擊敗富邦悍將隊，但贏球背後有隱憂，當家游擊手江坤宇因觸身球提前退場，總教練平野惠一賽後也直言：「很擔心！」

悍將洋投力亞士投球內容不穩，第1局掉3分後，第2局也是危機不斷，其中包括對江坤宇投出觸身球，讓今天左外野呈現滿滿黃潮的兄弟球迷頓時鼓譟聲四起。

江坤宇隨後提前退場，兄弟球團表示，江坤宇為左手臂挨球吻，先進行冰敷治療，等待消腫再由防護團隊陪同前往醫院做進一步檢查。

平野賽後指出，江坤宇的手有腫脹，還需要再觀察，確實對他的狀況相當擔心。

江坤宇挨觸身球提前退場。圖／中信兄弟隊提供
江坤宇挨觸身球提前退場。圖／中信兄弟隊提供

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江坤宇 平野惠一 富邦悍將 中信兄弟

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