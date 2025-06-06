中職／又一洗榜紀錄！力亞士慘掉10分 悍將42場吞30敗史上第6快

洋投力亞士開局就挖坑，富邦悍將隊只打2局已經處於0：8落後，最終只撐4局狂瀉10分退場，悍將終場以3：11不敵中信兄弟隊，開季42場比賽吞下30敗，並列史上第6快，而榜上前5有4隊是悍將與悍將前身。

力亞士首局就被打得慘烈，張志豪、江坤宇、陳俊秀接連敲安，許基宏則挨觸身球，兄弟前4棒全數上壘，一舉攻下3分大局。

力亞士在第2局的投球依舊動盪，高宇杰先敲安打，宋晟睿打向一壘方向的滾地球，范國宸接球傳一壘，補位的劉俊豪卻一個閃躲讓這球漏到後面，記錄為安打加失誤，張志豪補上安打帶有2分打點，再對江坤宇投出觸身球、四壞保送陳俊秀，力亞士因投手犯規、詹子賢安打繼續失血，該局再洩5分。

江坤宇隨後提前退場，兄弟球團表示，江坤宇為左手臂挨球吻，先進行冰敷治療，等待消腫再由防護團隊陪同前往醫院做進一步檢查。

力亞士3、4局狀況看似回穩，但第5局沒拿到出局數，留下滿壘局面，林栚呈接手後被宋晟睿敲出安打掃回2分，力亞士最終先發4局被敲9安打、失10分（責失6分）。加上這一場，力亞士對戰兄弟3場吞下3敗，合計13.1局狂失21分（責失17分），對戰防禦率高達11.48。

兄弟由黃博多先發6局被敲5安打、失1分，拿下本季第6勝，追平後勁、威能帝、魔神樂，此役7次三振入袋，累積55K，超越艾速特，兩項數據都居聯盟領先位置。

陳柏均把關的8局下，悍將曾浮現反攻契機，董子恩、林澤彬接連敲安，再對孔念恩投出觸身球，無人出局已被攻占滿壘，但最終只靠申皓瑋高飛犧牲打攻下1分。9局下則是楊泯貽、董子恩安打串連再下一城，悍將終場仍以8分差距吞下4連敗。

悍將輸球後吞下第30敗，開季前42場累積30敗為史上第6快，史上第一為2003年第一金剛隊38場，接下來2到5名全數都是悍將與前身球隊。

年份 球隊 達陣30敗場次

2003 第一金剛 38

1994 俊國熊 40

1996 興農牛 40

2011 興農牛 40

2022 富邦悍將 41

2014 中信兄弟 42