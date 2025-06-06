快訊

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

美非農數據優於預期 美股電子盤強勁反彈！台指期夜盤跳漲

中職／又一洗榜紀錄！力亞士慘掉10分 悍將42場吞30敗史上第6快

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊游擊手江坤宇第2局挨觸身球提前退場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊游擊手江坤宇第2局挨觸身球提前退場。圖／中信兄弟隊提供

洋投力亞士開局就挖坑，富邦悍將隊只打2局已經處於0：8落後，最終只撐4局狂瀉10分退場，悍將終場以3：11不敵中信兄弟隊，開季42場比賽吞下30敗，並列史上第6快，而榜上前5有4隊是悍將與悍將前身。

力亞士首局就被打得慘烈，張志豪、江坤宇、陳俊秀接連敲安，許基宏則挨觸身球，兄弟前4棒全數上壘，一舉攻下3分大局。

力亞士在第2局的投球依舊動盪，高宇杰先敲安打，宋晟睿打向一壘方向的滾地球，范國宸接球傳一壘，補位的劉俊豪卻一個閃躲讓這球漏到後面，記錄為安打加失誤，張志豪補上安打帶有2分打點，再對江坤宇投出觸身球、四壞保送陳俊秀，力亞士因投手犯規、詹子賢安打繼續失血，該局再洩5分。

江坤宇隨後提前退場，兄弟球團表示，江坤宇為左手臂挨球吻，先進行冰敷治療，等待消腫再由防護團隊陪同前往醫院做進一步檢查。

力亞士3、4局狀況看似回穩，但第5局沒拿到出局數，留下滿壘局面，林栚呈接手後被宋晟睿敲出安打掃回2分，力亞士最終先發4局被敲9安打、失10分（責失6分）。加上這一場，力亞士對戰兄弟3場吞下3敗，合計13.1局狂失21分（責失17分），對戰防禦率高達11.48。

兄弟由黃博多先發6局被敲5安打、失1分，拿下本季第6勝，追平後勁、威能帝、魔神樂，此役7次三振入袋，累積55K，超越艾速特，兩項數據都居聯盟領先位置。

陳柏均把關的8局下，悍將曾浮現反攻契機，董子恩、林澤彬接連敲安，再對孔念恩投出觸身球，無人出局已被攻占滿壘，但最終只靠申皓瑋高飛犧牲打攻下1分。9局下則是楊泯貽、董子恩安打串連再下一城，悍將終場仍以8分差距吞下4連敗。

悍將輸球後吞下第30敗，開季前42場累積30敗為史上第6快，史上第一為2003年第一金剛隊38場，接下來2到5名全數都是悍將與前身球隊。

年份 球隊 達陣30敗場次

2003 第一金剛 38

1994 俊國熊 40

1996 興農牛 40

2011 興農牛 40

2022 富邦悍將 41

2014 中信兄弟 42

2025 富邦悍將 42

中信兄弟隊洋投黃博多以6局失1分拿下第6勝。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投黃博多以6局失1分拿下第6勝。圖／中信兄弟隊提供

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

江坤宇 富邦悍將

延伸閱讀

中職／明星賽網路投票開跑！人氣王江坤宇暫領先陳傑憲

中職／宋晟睿呼籲象迷投其他隊也可以 學長笑答：你不錯喔！

中職／黃博多8局好投、宋晟睿猛打賞 兄弟奪下3連勝

中職／中信兄弟德保拉刷新隊史紀錄 王威晨笑言不要再請超商咖啡

相關新聞

中職／又一洗榜紀錄！力亞士慘掉10分 悍將42場吞30敗史上第6快

洋投力亞士開局就挖坑，富邦悍將隊只打2局已經處於0：8落後，最終只撐4局狂瀉10分退場，悍將終場以3：11不敵中信兄弟隊...

中職／差一壘安打…林安可錯過完全打擊 上一次已10年前

統一獅隊林安可今天從最難的三壘安打開始，接著全壘打、二壘安打，然而第9局敲出飛球出局，錯過生涯第一次的完全打擊，也沒能終...

中職／二刀流李軍先一刀隨隊 林岳平點出使用時機點

統一獅隊昨天將2024年選秀第7輪指名的李軍列入註冊名單，人也已經在一軍隨隊，獅隊總教練林岳平透露，明、後天就有機會登錄...

中職／錯過完全打擊不可惜 林安可想多贏幾場：不要打到最後

統一獅隊今天以7：4擊敗味全龍隊，保住獨居上半季第一位置，林安可敲出全壘打、三壘打、二壘打，錯過完全打擊並不可惜，而希望...

中職／如何破解招牌伸卡？王建民為平野獻計：還沒掉下來就打

中信兄弟隊引進Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統，近日發布有趣的對決影片，總教練平野惠一對戰發球機模擬...

中職／德保拉自行退場球團討論懲處 平野惠一說自己需要反省

中信兄弟隊洋投德保拉前役先發自行退場，掀起球迷熱議，總教練平野惠一今天表示，德保拉對於自己的行動，本人已在確實反省，球團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。