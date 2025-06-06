中職／錯過完全打擊不可惜 林安可想多贏幾場：不要打到最後

統一獅隊今天以7：4擊敗味全龍隊，保住獨居上半季第一位置，林安可敲出全壘打、三壘打、二壘打，錯過完全打擊並不可惜，而希望能幫助球隊在上半季尾聲多贏幾場，「不要打到最後。」

林安可2局上首打席選到保送，接著3局上的三壘安打幫球隊敲回第3分，5局上在前一棒陳傑憲開轟後，林安可也敲出右外野全壘打，都是棒打龍隊先發投手艾璞樂。

7局上龍隊換上羅華韋接手，林安可又敲出右外野二壘安打，打回獅隊第7分，不斷製造攻勢的獅隊也在9局上2出局後，讓林安可最後一次站上打擊區，結果敲出外野飛球遭到接殺出局，錯過完全打擊。

總教練林岳平指出，林安可最後打席不是拚安打的模式，「他還是全力揮擊，不是追求紀錄的打擊。」林安可也說：「就是正常打，我知道（完全打擊），但就順其自然，是我的就是我的，只想把球打遠。」

這不是林安可第一次錯過完全打擊，2023年5月5日差一支二壘打、2020年有4次差三壘安打，不過差一壘安打是生涯第一次，林安可表示：「下次再來，安打哪有這麼簡單，太刻意也打不好。」

龍隊賽前戰績排名第二，是獅隊重要威脅者，而獅隊在今起的三連戰拔得頭籌，林安可認為，上半季接近尾聲，「每一場都很重要，「盡量多贏一點，能拿下就拿，不要打到最後。」

陳傑憲最近成為話題熱門人物，今天開轟後繞過三壘時比出「噓」的手勢，林岳平對此表示，這一轟就是自然而然，不需太過強調，「讓他舒緩一下。」