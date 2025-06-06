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中職／獅7：4克龍 林安可獲單場MVP

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
獅隊第四棒林安可在五局上擊出陽春砲。記者侯永全／攝影
獅隊第四棒林安可在五局上擊出陽春砲。記者侯永全／攝影

味全龍今晚在天母主場迎戰統一獅，獅隊先發投手布雷克主投七局，僅被敲出兩支安打，唯一的失分則是在七局下，被郭天信擊出的一分全壘打。獅隊陳傑憲及指定打擊林安可在五局上，背靠背擊出陽春全壘打，林安可球棒火燙，四打數擊出三支安打帶有三分打點，跑回兩分，獲選單場最有價值球員。第六棒林子豪在六局上，再補上一支陽春砲。終場獅隊以7比擊敗龍隊。

味全龍啦啦隊開場表演。記者侯永全／攝影
味全龍啦啦隊開場表演。記者侯永全／攝影
獅隊第六棒林子豪在六局上擊出陽春砲。記者侯永全／攝影
獅隊第六棒林子豪在六局上擊出陽春砲。記者侯永全／攝影
獅隊第三棒陳傑憲在五局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
獅隊第三棒陳傑憲在五局上擊出陽春全壘打。記者侯永全／攝影
味全龍郭天信在七局下擊出陽春砲。記者侯永全／攝影
味全龍郭天信在七局下擊出陽春砲。記者侯永全／攝影
獅隊先發投手布雷克主投七局，僅被敲出兩支安打失一分。記者侯永全／攝影
獅隊先發投手布雷克主投七局，僅被敲出兩支安打失一分。記者侯永全／攝影

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林安可

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