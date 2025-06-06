中職／獅7：4克龍 林安可獲單場MVP
味全龍今晚在天母主場迎戰統一獅，獅隊先發投手布雷克主投七局，僅被敲出兩支安打，唯一的失分則是在七局下，被郭天信擊出的一分全壘打。獅隊陳傑憲及指定打擊林安可在五局上，背靠背擊出陽春全壘打，林安可球棒火燙，四打數擊出三支安打帶有三分打點，跑回兩分，獲選單場最有價值球員。第六棒林子豪在六局上，再補上一支陽春砲。終場獅隊以7比擊敗龍隊。
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