中職／三轟獅狙擊艾璞樂 布雷克7局失1分獅保龍頭

統一獅隊今天三轟炸裂，陳傑憲、林安可「背靠背」開轟後林子豪也跟進，林安可更是只差一壘安打就完全打擊，而獅隊先發布雷克也有著7局失1分的好投，以7：4擊敗味全龍隊，在三場系列賽中拔得頭籌，力保獨居上半季第一。

獅隊今天2局上先展開攻勢，林安可保送上壘後，潘傑楷二壘安打先馳得點並趁傳上三壘，隨後靠滾地推進跑回第2分。

3局上林安可的三壘安打敲回第3分，5局上陳傑憲在2出局後敲出陽春砲，下一棒林安可也跟進開轟，6局上林子豪作為首名打者也開轟，加上7局上林安可的1分打點二壘安打，讓獅隊拉開到7：0領先；林安可、林子豪都累積7轟。

無論是龍隊艾璞樂或是富邦悍將時期的艾普勒，生涯單場最多就是挨2轟，今天被敲3轟寫下新高，先發6局被敲7支安打，丟掉6分都是責失也是生涯新高，防禦率從2.64上漲到3.40。

龍隊打線雖然也敲出三轟，但分數只靠全壘打進帳，7局下郭天信的陽春砲打破布雷克的封鎖，吉力吉撈．鞏冠8局下也敲出陽春砲，9局下更敲出兩分砲，單場雙響砲、累積達7轟。

布雷克今天前6局投出另類18上18下，開賽連抓12個出局數後，被朱育賢敲出首安，但靠雙殺化解，最低消的出局數在7局上被郭天信打斷，但也以99球留下7局被敲2安、失1分的好投。