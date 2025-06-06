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中職／差一壘安打…林安可錯過完全打擊 上一次已10年前
統一獅隊林安可今天從最難的三壘安打開始，接著全壘打、二壘安打，然而第9局敲出飛球出局，錯過生涯第一次的完全打擊，也沒能終結中華職棒近10年沒出現過完全打擊的乾旱期。
統一獅隊今天作客天母對上味全龍隊，林安可2局上的首打席選到保送，接著3局上的三壘安打幫球隊敲回第3分，5局上林安可在前一棒陳傑憲開轟後也敲出右外野全壘打，都是棒打龍隊先發投手艾璞樂。
7局上龍隊換上羅華韋接手，林安可又敲出右外野二壘安打，打回獅隊第7分，不斷製造攻勢的獅隊也在9局上2出局後，讓林安可最後一次站上打擊區，結果敲出外野飛球遭到接殺出局，錯過完全打擊。
中職前一次出現完全打擊紀錄已經是2015年8月6日，當時還效力義大犀牛隊的胡金龍所達成，林安可今天沒機會終結史上最長空窗期。
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