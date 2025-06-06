快訊

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

美非農數據優於預期 美股電子盤強勁反彈！台指期夜盤跳漲

華南青少棒賽／柯邵捷投打俱佳 台中擊敗高雄晉4強

中央社／ 台北6日電

華南青少棒賽敗部冠軍戰台中市柯邵捷投打俱佳，先發6.1局失1分責失分，打擊也貢獻3安，助隊以4比3擊敗高雄市晉級4強；新北市隊也以6比5擊敗台東縣隊晉級4強。

華南金控盃全國青少棒賽台中市隊今天與高雄市隊交手，台中市隊2局上靠著對手單局2失誤先馳得點，5局上靠著安打、犧牲觸擊推進、崔喬閔安打添分，柯邵捷敲安推進，再靠著保送、張志強安打、一棒再添2分。

柯邵捷今天投打俱佳，先發投6.1局被敲5支安打，投出2次四壞保送，失掉3分（1分責失分）、拿下勝投，且在1局、5局、6局都敲出安打，單場4打數敲出3安，是球隊搶勝一大功臣。

新北市隊今天與台東縣隊交手攻勢往來，兩隊4局打完4比4平手，新北市5局下靠著安打、保送、投手犯規、失誤跑回超前分，6局下再添1分保險分，台東縣雖在7局上追回1分，卻沒能延續攻勢，新北終場以6比5搶勝晉級。

明天4強賽在三重棒球場舉行，台中市隊與台北市隊交手，桃園市隊與新北市隊交手，勝隊晉級8日冠軍戰，冠軍隊將取得今年亞洲青少棒錦標賽台灣隊組訓權。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

青少棒錦標賽 張志強

延伸閱讀

玉山盃青棒賽／左投李育朋先發好投 台東擊敗屏東2連勝

「teamLab共創未來園」移師高雄 光影效果超吸睛

高雄馬祖航線首航 兩地方政府拋補助利多

足球／烏茲別克與約旦首闖世足會內賽 南韓連11次晉級

相關新聞

中職／又一洗榜紀錄！力亞士慘掉10分 悍將42場吞30敗史上第6快

洋投力亞士開局就挖坑，富邦悍將隊只打2局已經處於0：8落後，最終只撐4局狂瀉10分退場，悍將終場以3：11不敵中信兄弟隊...

中職／差一壘安打…林安可錯過完全打擊 上一次已10年前

統一獅隊林安可今天從最難的三壘安打開始，接著全壘打、二壘安打，然而第9局敲出飛球出局，錯過生涯第一次的完全打擊，也沒能終...

中職／二刀流李軍先一刀隨隊 林岳平點出使用時機點

統一獅隊昨天將2024年選秀第7輪指名的李軍列入註冊名單，人也已經在一軍隨隊，獅隊總教練林岳平透露，明、後天就有機會登錄...

中職／錯過完全打擊不可惜 林安可想多贏幾場：不要打到最後

統一獅隊今天以7：4擊敗味全龍隊，保住獨居上半季第一位置，林安可敲出全壘打、三壘打、二壘打，錯過完全打擊並不可惜，而希望...

中職／如何破解招牌伸卡？王建民為平野獻計：還沒掉下來就打

中信兄弟隊引進Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統，近日發布有趣的對決影片，總教練平野惠一對戰發球機模擬...

中職／德保拉自行退場球團討論懲處 平野惠一說自己需要反省

中信兄弟隊洋投德保拉前役先發自行退場，掀起球迷熱議，總教練平野惠一今天表示，德保拉對於自己的行動，本人已在確實反省，球團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。