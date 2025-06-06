華南青少棒賽／柯邵捷投打俱佳 台中擊敗高雄晉4強

華南青少棒賽敗部冠軍戰台中市柯邵捷投打俱佳，先發6.1局失1分責失分，打擊也貢獻3安，助隊以4比3擊敗高雄市晉級4強；新北市隊也以6比5擊敗台東縣隊晉級4強。

華南金控盃全國青少棒賽台中市隊今天與高雄市隊交手，台中市隊2局上靠著對手單局2失誤先馳得點，5局上靠著安打、犧牲觸擊推進、崔喬閔安打添分，柯邵捷敲安推進，再靠著保送、張志強安打、一棒再添2分。

柯邵捷今天投打俱佳，先發投6.1局被敲5支安打，投出2次四壞保送，失掉3分（1分責失分）、拿下勝投，且在1局、5局、6局都敲出安打，單場4打數敲出3安，是球隊搶勝一大功臣。

新北市隊今天與台東縣隊交手攻勢往來，兩隊4局打完4比4平手，新北市5局下靠著安打、保送、投手犯規、失誤跑回超前分，6局下再添1分保險分，台東縣雖在7局上追回1分，卻沒能延續攻勢，新北終場以6比5搶勝晉級。

明天4強賽在三重棒球場舉行，台中市隊與台北市隊交手，桃園市隊與新北市隊交手，勝隊晉級8日冠軍戰，冠軍隊將取得今年亞洲青少棒錦標賽台灣隊組訓權。