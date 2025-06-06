玉山盃青棒賽／左投李育朋先發好投 台東擊敗屏東2連勝

玉山盃青棒賽台東縣與屏東縣今天交手，台東縣左投李育朋先發5局飆8K失掉1分責失分，最快球速140公里，方品嚴有長打、貢獻3打點，率隊以10比2拿下預賽2連勝。

114年玉山盃全國青棒錦標賽，台東縣隊昨天首戰擊敗花蓮縣隊，今天與屏東縣隊交手，派出今年畢業有意投入中職選秀的左投李育朋先發。

李育朋首局被敲出安打沒有無失分，2局連飆3次三振，3局雖也被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，4局再讓對手3上3下，5局續投有狀況，先被敲出安打、投出觸身球保送，再因為野手選擇、安打、失誤失掉2分，及時回穩，沒有擴大失分危機。

李育朋總計用68球投5局，被敲出4支安打，投出8次三振、1次觸身球保送，失掉2分（1分責失分），拿下勝投，今年畢業預計也會投入中職選秀的投手黃宇昇後援登板，投2局無失分，替球隊守住勝利。

兩隊前4局沒有拿下分數，台東縣5局上靠著接連四壞保送、內野安打攻占滿壘，黃靖哲二壘打送回2分，古哲勳安打再添1分，6局上靠著失誤、犧牲觸擊推進、觸身球保送、湯宇哲安打送回2分，再靠著保送、失誤、方品嚴三壘打，一棒送回3分、拉開領先差距。

台東縣隊7局上再起攻勢，抓準對方投手、守備都有狀況，沒有敲出安打，單局選到3次四壞保送，加上守備失誤、暴投等狀況，單局再添2分，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊與苗栗縣隊交手投打發揮，4任投手哀宥宇、劉任右、蔡辰瀧、何樺依序登板，各投1局沒被敲出安打，總計送出7次三振，聯手壓制無失分。

桃園市隊團隊11安攻勢串聯，江庭毅單場2安3打點，桃園市1局下攻下8分，3局下拿4分、4局下再拿3分，終場以15比0、4局搶勝；桃園市、台東縣8日將交手。