中職／二刀流李軍先一刀隨隊 林岳平點出使用時機點

統一獅隊昨天將2024年選秀第7輪指名的李軍列入註冊名單，人也已經在一軍隨隊，獅隊總教練林岳平透露，明、後天就有機會登錄，在需要面對左打的時刻，「看他能不能勝任」。

李軍表示，自己是在前天晚上收到隨隊一軍的通知，「接到的時候很緊張、很興奮。」還不清楚自己的任務，李軍只希望能夠有好表現，能夠爭取到穩定出賽。

林岳平則指出，會讓李軍上來一軍，是想看他能不能面對左打者，也考量他19歲的年紀，不會賦予太大的責任，「球隊在對左打這塊有缺，就看他能不能短期內提供戰力。」

春訓時期獅隊曾讓李軍投打兼練，但賽季開始都是投手登板，林岳平指出，李軍目前還無法同時勝任兩者，「春訓的回饋沒有那麼好，所以先讓他從短局數出發，讓身體變得強壯些。」

李軍則表示，春訓時自己的腰也有些狀況，影響到打擊，現在就專心練投，未來還是會有二刀流的想法，「但是要先把身體素質加強起來。」李軍表示，今年的進步在於控球，球速也從147公里上升到149公里，

李軍的父親是前兄弟象球員李志傑，上來一軍隨隊後，李軍也透露，父親有告訴自己要平常心去享受比賽，不需要太過緊張。