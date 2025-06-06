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中職／張育成歸隊打2場又缺陣 悍將球團：手肘不適

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將打者張育成因右手肘不適而未先發，再持續觀察狀況。 聯合報系資料照
富邦悍將打者張育成因右手肘不適而未先發，再持續觀察狀況。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天在新莊棒球場面對中信兄弟隊，先發打線排出，隊長張育成再度消失，球團表示，他是因右手肘不適而未先發，再持續觀察狀況。

張育成今天並未出現在賽前練打分組中，稍後先發打線排出也無他的名字，此役中心棒次由戴培峰、申皓瑋、范國宸擔任。張育成4月中旬因撲壘造成左肩拉傷，剛在6月1日回歸一軍，只打了2場比賽，再度缺席先發打線狀況引起擔憂。

球團表示，張育成今天因右手肘疲勞不適未先發，將持續觀察狀況。

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申皓瑋 張育成 富邦悍將

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