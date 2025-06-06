中職／韓援三本柱合體！李多慧要帶隊逛夜市 權喜原被高人氣嚇到

中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女Dragon Beauties」韓援三本柱今天首度合體，李多慧開心有權喜原、金娜妍兩位學妹相伴，直呼要帶兩人一起去逛夜市。

李多慧來台多年對台灣應援文化已經相當熟悉，但她說這是第一次有「韓國同學」在，現在見面次數還不多，有些陌生，但之後一定會成為好朋友，「台灣有很多美食，想帶他們去逛夜市，氣氛很熱鬧。」

金娜妍則說，李多慧在韓國很有名，今天站在她旁邊是緊張的，「像是看到藝人一樣，很高興一起應援。」權喜原則比喻李多慧有名的程度，在韓國就像是公主，但在味全龍啦啦隊是女王般的存在，李多慧聞言立即用中文笑回：「聽不懂、聽不懂。」

先前龍隊到花蓮時，金娜妍曾現身球場，對於今天首次正式穿上龍隊應援球衣、在台灣球迷亮相，坦言心情很緊張，「就像是初出道一樣，但會努力拿出好表現給大家看。」

權喜原則表示，能夠來到這樣的壯麗舞台很開心，感謝味全龍球團給予機會，「自己是晚輩，會努力舞台上展現魅力。」

李多慧在記者會中能夠直接以中文應答，這是她迅速融入台灣環境、凝聚高人氣的原因之一，兩位後輩也想學習，金娜妍表示，自己喜歡唱跳應援，所以已經跟身邊的人學習龍隊的應援曲怎麼唱，「會努力背起來，希望之後可以唱給大家聽。」

兩位學妹來到台灣後，也感受到啦啦隊在台灣的不同人氣，權喜原說到桃園時有很多人接機，驚訝想說「我是可以這樣的嗎？」金娜妍則笑說，自己對於上街會被認出來也有些驚訝，「但是有化妝的時候，沒化妝的時候就不一定了。」