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中職／如何破解招牌伸卡？王建民為平野獻計：還沒掉下來就打
中信兄弟隊引進Trajekt Arc以及iPitch智慧發球機系統，近日發布有趣的對決影片，總教練平野惠一對戰發球機模擬的王建民招牌伸卡球，王建民也在一旁看得津津有味，平野大讚「建醬」的球真的很厲害，王建民獻上錦囊妙計，「我說你可以往前站一點，趁還沒掉下來就先打。」
Trajekt Arc智慧發球機系統是目前美職與日職體系中各球廣泛採納的大數據智慧發球機系統，能夠讓打者在實際上場前，透過人像投影發球機，預先熟悉對方投手各樣球路的變化，模擬投手投球節奏、球速、角度、位移以及旋轉軸等，提升選手們的平均打擊數據，也可用於投手檢視自己的球路。
兄弟球團近日影片，平野對戰發球機模擬的王建民伸卡球，有趣的題材及剪輯手法掀起球迷熱議，平野今天也被問到此事，直言王建民的球實在太厲害。
王建民指出，「在旁邊看是覺得跑的角度沒有那麼大，上去打才覺得真的不好打。」被問到是否能感受以前打者面對自己如保齡球般沈重的伸卡球是什麼感覺時，他笑答：「現在能感受了。」
媒體進一步提到平野對他的球頻頻揮空，他特地澄清：「他沒有揮空，他有碰到球。」還曝自己給他的對戰妙計，「我說你可以往前站一點，還沒掉下來就先打。」
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