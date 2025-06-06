中職／看德保拉自行退場一臉錯愕 王建民：因為不知道什麼狀況

中信兄弟隊洋投德保拉前役自行退場惹議，投手教練王建民指出，當時因為完全不曉得是什麼狀況，所以自己才出現錯愕的表情，而德保拉去醫院檢查過後是肩膀輕微拉傷，「還沒跟他聊，他剛剛傳接球也是短短的就進去了。」

兄弟4日在桃園棒球場以2：8不敵樂天桃猿隊，這場比賽受到雨勢攪局，一度中斷約40分鐘，德保拉在恢復比賽後續投，3局下林智平打向投手正面的球，德保拉未能處理起來，紀錄上為投手失誤，而他未等王建民上丘就先行走下投手丘，王建民、裁判、翻譯都是在他退場中途才緊急向他確認狀況，兄弟陣營也有選手面面相覷。

總教練平野惠一今天對此回應，德保拉已為自己的行為反省，球團內部也在討論懲處。

被問到當下自己的反應，王建民表示，「因為完全不曉得什麼狀況，不知道是投手強襲球打到他還是怎樣。」之後向德保拉詢問，得知是手不舒服，後續檢查是有稍微拉傷肩膀，要休多久還不知道，「要看他的身體狀況，檢查是說輕微。」