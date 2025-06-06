中職／新人球員測試會16日舉行 91名選手爭取機會

中華職棒今天表示，新人球員測試會將於16日於天母棒球場舉行，今年測試會採分隊實戰形式，共有91名選手通過資格審核，最終獲球團推薦者才能參加30日舉行的新人球員選拔會。

今年中職新人球員測試會91名通過資格審核的選手中，包括40名投手、8名捕手、20名內野手及23名外野手。

選手名單中不乏話題人物，包括前中信鯨球員洪啟峰之子洪宸毅，目前效力於列特博生技棒球隊，曾於2023年參加季中選秀但未獲青睞，今年再度透過測試會挑戰職棒夢，希望能追隨父親腳步進軍中職。

陳原維高中、大學皆於日本就讀，返台後加入列特博生技棒球隊，今年是第3度挑戰測試會；去年測試會中因與富邦悍將張育成同音的「張育誠」開轟引發關注，並順利加入台鋼雄鷹成為自培球員，不料今年名單中再度出現名為張育誠的選手，來自輔仁大學、擔任投手。

世新大學去年重返大專棒球聯賽公開1級賽場，在大四擔任隊長的林書煒希望透過測試會展現實力、寫下校史新頁，成為隊史首名成功挑戰職棒的選手。去年展現出色腳程與打擊能力的豐島顯，雖獲球團推薦參加選拔會，最終未被指名，今年再度參與測試會盼爭取青睞。

統一獅投手鍾允華的哥哥鍾少華，高中時期曾赴日就讀福岡第一高等學校，大學期間持續精進打擊實力，今年再度報名參加測試會，盼能與弟弟一起實現職棒夢。來自輔仁大學的蔡誥翔則是棄投從打後，在打擊方面有亮眼表現，今年決心挑戰職棒。

這次測試會將採分隊實戰形式，考驗選手於實戰中的綜合能力，分隊名單將於近期公告於中華職棒官方網站和臉書粉絲團。