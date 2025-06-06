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中職／明星賽被超車處之泰然 徐若熙：多投盧孟揚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手徐若熙。 圖／味全龍隊提供
味全龍隊投手徐若熙。 圖／味全龍隊提供

味全龍隊徐若熙前一場出賽5.1局丟掉5分，被中信兄弟隊詹子賢、許基宏敲了兩發全壘打，稱讚「打者掌握得好」，面對自己的明星賽票選被兄弟投手盧孟揚超車也處之泰然，「大家投自己喜歡的球員就好。」

徐若熙該役後就下二軍，但屬於先發輪值的正常調度，總教練葉君璋指出，徐若熙上一場比賽大部分都投得很好，「外界來看是有2支全壘打，但其他是好的，就是一些角度問題要修正。他自己也知道，前面一場投得好，可能也讓他想要做得更多。」

徐若熙也認為，6月1日對兄弟之戰投球沒有太大狀況，「大致上都有照自己的節奏去走，就是那2顆失投，打者也掌握得很好。」

作為先發投手，徐若熙對於休息5、6天就先發一次的頻率較習慣，但也對於今年因先發人選較多，不時需要下二軍（休10天）的狀況能夠理解，「自己還是一樣去調整，準備好上來就是比賽。」

「下去也不是就休息。」徐若熙說：「休比較多天要去調整，還是會隔4、5天就投一次較高強度的牛棚，用比賽的感覺去丟，下二軍的話大概投個2次，就能夠銜接上比賽，現在先發多，大家表現又都很好，就正常輪替一下。」

中信兄弟投手盧孟揚。 聯合報系資料趙
中信兄弟投手盧孟揚。 聯合報系資料趙

徐若熙在明星賽先發投手的票選原本排名第一，但近期被盧孟揚超越，徐若熙認為這很正常，「大家就是投給自己喜歡的球員。」害羞的徐若熙甚至鼓勵大家：「多多投給盧孟揚。」

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盧孟揚 明星賽 徐若熙

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