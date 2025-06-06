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日職／陳睦衡二軍生涯初登板 遇危機連飆2K無失分

中央社／ 台北6日電
陳睦衡。聯合報系資料照
陳睦衡。聯合報系資料照

日本職業棒球歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡今天二軍生涯初登板，雖被安打、投出保送，一度面臨一、三壘危機，但展現危機處理能力，連飆出2次三振，中繼1局無失分。

陳睦衡在去年U18亞洲青棒錦標賽繳出好投，吸引多隊關注，之後以育成選手合約加盟歐力士，今年是生涯第1個完整日職球季。

歐力士二軍交手二軍的靜岡Kufu HAYATE創新隊，陳睦衡5局上在雙方0比0平手時登板，投四壞球保送後，下一棒犧牲觸擊，接著再被敲一壘安打，面臨一、三壘有人危機，最後連飆出2次三振，化解危機。

陳睦衡總計用26球投1局，被敲出1支安打，投1次保送、2次三振，沒失分，單場最快球速149公里，最終歐力士二軍以2比1奪勝。

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陳睦衡 歐力士猛牛

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