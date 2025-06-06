快訊

金馬導演遭爆伸鹹豬手！受害者曝遭性騷過程 「3次身體界線被侵犯」

現場傳爆炸聲！宜蘭烤漆廠大火濃煙密布 消防人車趕往灌救

川馬決裂後有哪些報復手段？ 紐時盤點各有4招能「互相傷害」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／裁判也E起來！林澤彬躺著也出局 腦內劇場找妨礙可能性

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊林澤彬。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
富邦悍將隊林澤彬。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

富邦悍將隊本周花蓮行只打1場比賽就回營，但這場比賽就極具話題，妨礙守備爭議讓悍將總教練陳金鋒、首席教練陳連宏上演「兄弟齊心」爭論畫面，還有一記「失誤」出現在資深裁判紀華文身上，口誤將出局跑者高捷念成林澤彬，林澤彬還原當時腦內小劇場，想像各種自己「妨礙」的可能，「和我有關係嗎？怎麼會是我？」

當天賽事5局上，悍將前兩位打者高捷敲安、董子恩都上壘，林澤彬打向投手正面，投手伍鐸的腳碰了一下後改變方向，二壘往三壘的高捷與三壘手劉基鴻會身而過，劉基鴻來不及處理這球，原先判決安全上壘，但龍隊提出妨礙守備，裁判聚集開會後進入「小房間」檢視畫面，二壘審紀華文隨後改判高捷妨礙守備出局。

意外插曲是，紀華文當時拿著麥克風解釋判決時卻是口誤講成林澤彬，林澤彬坦言：「有啊！我嚇到。」他的腦袋瘋狂運轉，想像任何自己構成妨礙的可能性，但想出的劇本還是無邏輯可言，「想說我是打到投手，妨礙伍鐸守備嗎？我還問堯哥（一壘指導教練詹智堯）啊！怎麼會是我出局？應該搞錯吧！」

林澤彬當時為了弄懂自己為何出局，第一時間先與詹智堯討論起原因，因此錯過兩位重量級教練衝出來的畫面，再轉頭已是大場面，「滿突然的，轉頭時已經都衝出來了。」

被問到這記play，林澤彬也說確實少見，「如果在面前看得到，就是要閃，煞車、繞過去，但那天比較不一樣是先打到投手再折射過去，不是單純打出來，所以看到時就會閃得會比較慢一點。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

紀華文 林澤彬 富邦悍將 味全龍 劉基鴻

延伸閱讀

中職／陳金鋒不解哥哥為何被趕兩次 聯盟釋疑關鍵在拉衣領那隻手

中職／龍悍將戰花蓮吵「守」 富邦球團將提申訴

中職／妨礙守備改判起爭議 陳連宏遭禁賽2場、罰4萬元

中職／伍鐸6局封鎖、劉基鴻關鍵「擦撞」 悍將今年已6度3連敗

相關新聞

中職／陳金鋒不解哥哥為何被趕兩次 聯盟釋疑關鍵在拉衣領那隻手

富邦悍將隊3日以0：5不敵味全龍隊，打出一記爭論甚多的判例，首席教練陳連宏遭兩次驅逐出場，當天總教練陳金鋒一度以為自己也...

中職／裁判也E起來！林澤彬躺著也出局 腦內劇場找妨礙可能性

富邦悍將隊本周花蓮行只打1場比賽就回營，但這場比賽就極具話題，妨礙守備爭議讓悍將總教練陳金鋒、首席教練陳連宏上演「兄弟齊...

中職／德保拉自行退場球團討論懲處 平野惠一說自己需要反省

中信兄弟隊洋投德保拉前役先發自行退場，掀起球迷熱議，總教練平野惠一今天表示，德保拉對於自己的行動，本人已在確實反省，球團...

中職／明星賽被超車處之泰然 徐若熙：多投盧孟揚

味全龍隊徐若熙前一場出賽5.1局丟掉5分，被中信兄弟隊詹子賢、許基宏敲了兩發全壘打，稱讚「打者掌握得好」，面對自己的明星...

日職／陳睦衡二軍生涯初登板 遇危機連飆2K無失分

日本職業棒球歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡今天二軍生涯初登板，雖被安打、投出保送，一度面臨一、三壘危機，但展現危機處理能力...

中職／鑀龍替代有人選 龍隊找到大聯盟資歷右投

味全龍隊洋投鑀龍受傷後打亂輪值計畫，如今新洋投有望加入，是有大聯盟經歷的右投，仍在等待程序作業，領隊丁仲緯指出目前洋將補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。