中職／裁判也E起來！林澤彬躺著也出局 腦內劇場找妨礙可能性

富邦悍將隊本周花蓮行只打1場比賽就回營，但這場比賽就極具話題，妨礙守備爭議讓悍將總教練陳金鋒、首席教練陳連宏上演「兄弟齊心」爭論畫面，還有一記「失誤」出現在資深裁判紀華文身上，口誤將出局跑者高捷念成林澤彬，林澤彬還原當時腦內小劇場，想像各種自己「妨礙」的可能，「和我有關係嗎？怎麼會是我？」

當天賽事5局上，悍將前兩位打者高捷敲安、董子恩都上壘，林澤彬打向投手正面，投手伍鐸的腳碰了一下後改變方向，二壘往三壘的高捷與三壘手劉基鴻會身而過，劉基鴻來不及處理這球，原先判決安全上壘，但龍隊提出妨礙守備，裁判聚集開會後進入「小房間」檢視畫面，二壘審紀華文隨後改判高捷妨礙守備出局。

意外插曲是，紀華文當時拿著麥克風解釋判決時卻是口誤講成林澤彬，林澤彬坦言：「有啊！我嚇到。」他的腦袋瘋狂運轉，想像任何自己構成妨礙的可能性，但想出的劇本還是無邏輯可言，「想說我是打到投手，妨礙伍鐸守備嗎？我還問堯哥（一壘指導教練詹智堯）啊！怎麼會是我出局？應該搞錯吧！」

林澤彬當時為了弄懂自己為何出局，第一時間先與詹智堯討論起原因，因此錯過兩位重量級教練衝出來的畫面，再轉頭已是大場面，「滿突然的，轉頭時已經都衝出來了。」

被問到這記play，林澤彬也說確實少見，「如果在面前看得到，就是要閃，煞車、繞過去，但那天比較不一樣是先打到投手再折射過去，不是單純打出來，所以看到時就會閃得會比較慢一點。」