中職／鑀龍替代有人選 龍隊找到大聯盟資歷右投

味全龍隊洋投鑀龍受傷後打亂輪值計畫，如今新洋投有望加入，是有大聯盟經歷的右投，仍在等待程序作業，領隊丁仲緯指出目前洋將補強以洋投為主、洋打為輔。

鑀龍因被強襲球打到，導致左手小指骨裂，估計歸隊至少需3個月，考量到回來時程接近8月，而龍隊正在與統一獅隊爭奪上半季第一，龍隊決定尋找其他方式填補戰力。

總教練葉君璋今天透露，新人選已經快有結果，但目前三名先發洋投人數足夠，牛棚在王維中加入後，戰力深度問題也有緩解，也不急著將荷雷拉拉上來。

丁仲緯則指出，目前新洋投仍在程序中，待確定會公布，是有大聯盟資歷的右投，年紀30歲左右，去年在3A，最快下周會完成。

丁仲緯也坦言，現在的時間不好找洋投，但都還是有在看，投手為主，打者也有看。