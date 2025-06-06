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中職／德保拉自行退場球團討論懲處 平野惠一說自己需要反省

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉。本報資料照片
中信兄弟隊洋投德保拉。本報資料照片

中信兄弟隊洋投德保拉前役先發自行退場，掀起球迷熱議，總教練平野惠一今天表示，德保拉對於自己的行動，本人已在確實反省，球團內部也在討論懲處。除此之外，平野也強調，球隊環境讓德保拉認為可以有這樣的舉動，「這部分，是我要反省的地方。」

兄弟4日在桃園棒球場以2：8不敵樂天桃猿隊，這場比賽受到雨勢攪局，一度中斷約40分鐘，德保拉在恢復比賽後續投，3局下林智平打向投手正面的球，德保拉未能處理起來，紀錄上為投手失誤，而他未等投手教練王建民上丘就先行走下投手丘，王建民、裁判、翻譯都是在他退場中途才緊急向他確認狀況，兄弟陣營也有選手面面相覷。

罕見場面掀起球迷質疑德保拉態度，平野對此表示，德保拉對於自己的行動已在確實反省，「他本人也覺得自己應該做好年輕選手的榜樣，希望之後他可以做好，也希望大家關注他之後的表現。」平野進一步表示，出現這樣的舉動，選手一定都不是故意，必須思考的是，「隊內環境讓他覺得可以，這是我要反省的部分。」

至於德保拉的傷情，平野表示，去醫院檢查後是肩膀輕微拉傷、發炎，要休多久要看治療與恢復狀況，「本人是覺得沒有很嚴重，但選手很常都是說自己可以，硬忍到撐不住為止，雖然球隊戰績很重要，但我們也要顧慮選手生涯，會再觀察他的恢復狀況。」

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王建民 樂天桃猿 德保拉

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