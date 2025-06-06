中職／哪來的蘇智傑交易案？林岳平一頭霧水：已造成困擾

近期有網路運動平台突然傳出蘇智傑交易案，毫無根據的內容造成統一獅球團一頭霧水，總教練林岳平直言：「已經造成球隊困擾。」

昨日有網路平台以「中信兄弟張仁瑋交易統一獅蘇智傑」為標題，內容卻與實際交易無關，引起球迷誤會，林岳平今天也澄清並無此事。

今日獅隊與味全龍隊之戰賽前，林岳平在結束聯訪後，詢問這則報導來源為何？因球隊內部從頭到尾都沒有這樣的提案，甚至連總經理都好奇怎麼會有這樣的傳聞出現，這樣的內容已經引起球員與球團之間的困擾。