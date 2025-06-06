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中職／陳金鋒不解哥哥為何被趕兩次 聯盟釋疑關鍵在拉衣領那隻手

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊在花蓮棒球場與味全龍隊之戰，因為妨礙守備的判決引發衝突場面，悍將總教練陳金鋒、首席教練陳連宏都上場爭執。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊在花蓮棒球場與味全龍隊之戰，因為妨礙守備的判決引發衝突場面，悍將總教練陳金鋒、首席教練陳連宏都上場爭執。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊3日以0：5不敵味全龍隊，打出一記爭論甚多的判例，首席教練陳連宏遭兩次驅逐出場，當天總教練陳金鋒一度以為自己也被趕出場，今天也提出疑問：「同一個人可以趕兩次嗎？一次就出去了，為什麼趕兩次？」陳金鋒不解陳連宏第二次被趕是什麼原因，球隊並未獲得解釋。聯盟對此釋疑，後續是因確認拉裁判衣領的人是陳連宏，而非一開始以為的陳金鋒。

該役爭議場面出現在5局上，悍將前兩位打者高捷敲安、董子恩都上壘，林澤彬打向投手正面，伍鐸的腳碰了一下後改變方向，二壘往三壘的高捷與三壘手劉基鴻會身而過，劉基鴻來不及處理這球，原先判決安全上壘，但龍隊提出妨礙守備，裁判聚集開會後進入「小房間」檢視畫面，二壘審紀華文隨後改判高捷妨礙守備出局。

陳連宏情緒激動，陳金鋒一邊攔阻哥哥、一邊持續與裁判爭執，上演大場面，由於裁判連比兩次出場手勢，外界一度以為兄弟檔都被驅逐出場，陳金鋒也一度上前詢問「我有嗎？」確認是自己是否有被趕出場，最終確認僅有陳連宏遭到驅逐出場。

談到這記判例，陳金鋒認為，這一球是因為打到投手後改變方向，雙方都已經在閃，劉基鴻也還沒接到球，「處理到搞不也是safe，如果是妨礙到他沒辦法丟（那判妨礙沒問題），可是他連傳的機會都沒有。」

陳金鋒也對當天兩張驅逐出場罰單有疑，他說當然知道陳連宏第一次是因為激烈抗議，「但第二次被趕是什麼情況？他沒有解釋。」

規章中明定，「比賽中對於裁判之判決有異議時，唯有總教練得進入場內向裁判員提出詢問及解釋之要求。」陳連宏當時一進入場內就有激烈抗議，先被驅逐出場第一次。至於第二張罰單，聯盟解釋，一開始兩次出場手勢分別判給陳連宏、陳金鋒，後續在檢視後確認啦裁判衣領的人是陳連宏，再因抗議過當給出第二次出場。

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陳金鋒 陳連宏 劉基鴻

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