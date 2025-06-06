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日職／受傷休8周…古林睿煬首吐心聲：努力重返球場
日本職棒火腿隊台灣投手古林睿煬因為腹斜肌受傷，預計要8周後才能復出，古林透過社群平台傳達沮喪的心情，也對想要來北海道為自己加油的球迷感到抱歉，自己會努力重返球場，這段期間還是要繼續幫火腿隊、孫易磊加油。
古林睿煬是在6月3日登板面對阪神隊時，第3局1出局後被近本光司敲安，面對中野拓夢的打席在投球後出現不適，留下2.1局、39球傷退，醫院診斷為左內腹斜肌損傷，將缺席上半季。
古林睿煬的官方IG粉絲團轉述，「古林當下很沮喪，不過一直以來他都很正向，遇到問題就想辦法面對、解決，現在已跟球隊、私人訓練師等人討論接下來的強化菜單。」
另外古林睿煬也有收到統一獅隊總教練林岳平的鼓勵，過去的醫生也傳訊息告訴他「不能急」，加上先前出賽時看到統一獅隊友們一直幫自己加油，讓古林感受到滿滿的關懷，也讓旅外變得不是自己一人的事情，接下來會努力回到球場。
古林睿煬官方IG粉絲團全文如下：
坦白說不受到影響很難，古林當下很沮喪，不過一直以來他都很正向，遇到問題就想辦法面對、解決，現在已跟球隊、私人訓練師等人討論接下來的強化菜單。
很謝謝大家的關心，第一時間也收到餅總的鼓勵，此外在臺灣照顧過古林的醫生們也紛紛傳訊息來了解情況，提醒他恢復期間可以做的事，並告訴他：「這傷勢不能急，有需要幫忙就跟我說。」
從最一開始看到統一獅的隊友們守著直播為他加油一直到現在，讓他本覺得旅外是自己的事，實際上關心他、愛他的人都讓這件事變成他們的事。
在這邊再次跟大家說聲抱歉與謝謝，讓前來北海道為古林應援的你們白跑一趟了。請大家繼續幫鬥士隊以及易磊加油，古林會帶著大家的關心，更努力重返球場
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