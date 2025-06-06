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MiLB／林盛恩先發3局寫二刀流以來新高 3K失1分無關勝敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅人隊旅美台將林盛恩今天在新人聯盟再次登板投球，先發3局寫下投打二刀流培訓計畫以來的新高。 中央社
紅人隊旅美台將林盛恩今天在新人聯盟再次登板投球，先發3局寫下投打二刀流培訓計畫以來的新高。 中央社

紅人隊旅美台將林盛恩今天在新人聯盟再次登板投球，先發3局寫下投打二刀流培訓計畫以來的新高，第3局面對無人出局滿壘僅失1分，靠著三振功力化解大半危機。

紅人今年為林盛恩啟動二刀流培訓，至今投球登板3場，前2場分別是2局失1分、1.2局失2分（無責失），首戰曾投出93哩（約150公里）球速，前一場登板時還測得最快球速來到98哩（約158公里）。

今天林盛恩在新人聯盟對守護者隊時再次登板，前兩局投出6上6下，3局上先被敲出安打後，自己又投出觸身球、四壞球形成滿壘，雖然讓對方靠著高飛犧牲打取得1分，但接下來連續2K凍結壘包。

林盛恩投完3局就退場休息，僅被敲1支安打丟掉1分，另有3次三振、2次四死球，防禦率2.70，後面球隊一度逆轉比數讓他逃過敗投，但最終紅人隊仍以8：11輸球。

林盛恩除了投球外，也以指定打擊身分持續鍛鍊打擊技巧，先發投球以外的日子也出賽了12場，敲出6安打、4分打點，打擊率1成88。

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紅人 林盛恩

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